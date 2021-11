NZ vs AUS Live Streaming, T20 World Cup 2021 Final: मोबाइल पर इस तरह देख सकेंगे फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमि

NZ vs Aus Live Streaming, T20 World Cup 2021 Final, Australia vs New Zealand Live Match: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 14 नवंबर को टी20 विश्व कप-2021 का खिताबी मुकाबला खेला जाना है. ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार फाइनल मुकाबले में उतरेगी, जबकि न्यूजीलैंड के लिए यह पहला मौका होगा. दोनों ही टीमें अब तक टी20 ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सकी हैं. ऐसे में विश्व को एक नई चैंपियन मिलने जा रही है. वेस्टइंडीज ने सर्वाधिक 2 टी20 खिताब अपने नाम किए हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका ने एक-एक खिताब जीता है. न्यूजीलैंड की टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड पर 5 विकेट से जीत दर्ज की थी. इसी के साथ न्यूजीलैंड ने वनडे विश्व कप-2019 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड से मिली हार का बदला भी लिया. न्यूजीलैंड तीन साल में तीसरी बार फाइनल खेलने जा रही है. इसी साल न्यूजीलैंड ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया है.

कब और कहां खेला जाएगा New Zealand और Australia के बीच मैच?

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium, Dubai) में 7.30 बजे से खेला जाएगा. टॉस इससे आधा घंटा पहले होगा.

कहां देख सकेंगे New Zealand vs Australia मैच का Live Telecast?

आप इस फाइनल मैच का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports 1, Star Sports 2 और Star Sports 3) पर हिंदी और इंग्लिश देख सकेंगे.

कहां देखें New Zealand vs Australia मैच की live streaming?

इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

New Zealand और Australia की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

ICC T20 World Cup, New Zealand Squad: केन विलियम्सन (कप्तान), मार्टिन गप्टिल, मार्क चैपमन, जेम्स नीशम, टॉड एश्ले, डारयल मिचेल, मिचेल सेंटनर, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेफर्ट, ट्रेंट बोल्ट, कायल जैमिसन, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, एडम मिल्ने.

ICC T20 World Cup, Australia Squad: आरोन फिंच (कप्तान), एश्टन एगर, पैट कमिंस (उप कप्तान), जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिस, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मिशेल स्वेपसन, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, एडम जांपा.