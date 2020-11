NZ vs WI: आखिरी टी20 में Mitchell Santner को मिली कमान, कोच Gary Stead ने बताया फ्यूचर प्‍लान

Cricket News Today: 27 नवंबर को भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच वनडे सीरीज के साथ बड़े स्‍तर पर अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट की वापसी होने जा रही है क्‍योंकि इसी दिन न्‍यूजीलैंड और वेस्‍टइंडीज (New Zealand vs West Indies) व साउथ अफ्रीका और इंग्‍लैंड (South Africa vs England) की टीमें भी मैदान पर उतरेंगी. कीवी टीम के कोच गैरी स्‍टीड (Gary Stead) ने टी20 सीरीज से पहले बताया वो मिशेल सेंटनर (Mitchell Santner) को भविष्‍य में केन विलियमसन (Kane Willaamson) के उत्‍तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे हैं.

तीन मैचों की टी20 सीरीज से रेगुलर कप्‍तान केन विलियमसन (Kane Willaamson) को आराम दिया गया है. ऐसे में टीम की कमान इस दौरान टिम साउदी के कंधों पर रहेगी. साउदी भी केवल पहले दो मुकाबलों का ही हिस्‍सा हैं. ऐसे में आखिरी मुकाबले में न्‍यूजीलैंड का नेतृत्‍व मिशेल सेंटनर (Mitchell Santner) करेंगे.

न्‍यूजीलैंड के कोच गैरी स्‍टीड (Gary Stead) ने कहा कि मिशेल सेंटनर को कप्‍तानी देना हमारी लंबे अंतराल के लिए बताई गई योजना का हिस्‍सा है. जब हम इस एक मैच के बारे में देखते हैं तो हम अपने भविष्‍य को तैयार करने की भी योजना बनाते हैं. सेंटनर (Mitchell Santner) के पास आईपीएल और कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने का काफी अनुभव है. वो लंबे समय से न्‍यूजीलैंड की अंतरराष्‍ट्रीय टीम के साथ हैं.

गैरी स्‍टीड (Gary Stead) ने कहा, “यह केवल एक ट्रायल की तरह है ताकि हम देख सकें कि ये किस तरह से घटता है. मिशेल सेंटनर (Mitchell Santner) अभी भी एक युवा खिलाड़ी है. उसके पास करियर में काफी वक्‍त भी बचा है. हम इस मैच के माध्‍यम से देख सकेंगे कि वो किस तरह से टीम का नेतृत्‍व करता है.”