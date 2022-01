U19 WC, IND vs AUS: इस विश्व कप एक भी मैच नहीं हारा भारत, फाइनल का प्रबल दावेदार

ICC Under 19 World Cup 2022, India U19 vs Australia U19, Super League Semi-Final 2: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच 2 फरवरी को अंडर-19 विश्व कप का सुपर लीग सेमीफाइनल (Super League Semi-Final 2) मैच एंटीगुआ में खेला जाना है. भारतीय टीम ने 29 जनवरी को क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश (IND vs BAN) को 5 विकेट से शिकस्त दी है. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान (AUS vs PAK) को शिकस्त देकर खिताब के करीब पहुंच चुकी है. भारतीय टीम इस टूर्नामेंट एक भी मैच नहीं हारी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका ने शिकस्त दी है. भारत ने आयरलैंड और युगांडा के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज की है, जिसमें ना सिर्फ उसकी बल्लेबाजी, बल्कि गेंदबाजी में भी धार नजर आई है.

भारत ने साउथ अफ्रीका को 45 रन से शिकस्त दी थी, जिसके बाद आयरलैंड पर 174 रन से जीत दर्ज की. भारतीय टीम ने युगांडा के खिलाफ 405 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके बाद युगांडा को महज 79 रन पर समेटकर 326 रन से जीत दर्ज की.

अंडर-19 विश्व कप में भारत का सफर:

15 जनवरी- साउथ अफ्रीका को 45 रन से हराया

19 जनवरी- आयरलैंड को 174 रन से शिकस्त दी.

22 जनवरी- युगांडा को 326 रन से रौंदा.

29 जनवरी – बांग्लादेश को 5 विकेट से मात दी.

इस विश्व कप ऑस्ट्रेलिया का सफर शानदार रहा था. शुरुआती मुकाबले में उसने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से शिकस्त दी, लेकिन इसके बाद श्रीलंका ने उलटफेर करते हुए उसे 4 विकेट से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया ने यहां से वापसी की और स्कॉटलैंड के विरुद्ध 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया.

क्वार्टर फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 276 रन बनाए. इसके जवाब में पाकिस्तान महज 157 रन पर ऑलआउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी ने उस मुकाबले में चमक बिखेरी थी.

अंडर-19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का सफर:

14 जनवरी- वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया.

17 जनवरी- श्रीलंका ने 4 विकेट से शिकस्त दी.

19 जनवरी- स्कॉटलैंड को 7 विकेट से रौंदा

28 जनवरी- पाकिस्तान पर 119 रन से जीत.