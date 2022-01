IND vs SA Virat Kohli की बेटी Vamika की तस्वीर वायरल, Anushkar Sharma संग विराट बोले- न वायरल हो तस्वीर

Virat Kohli And Anushka Sharma Reacts on Vamika Kohli Photo Goes Viral: भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के बीच रविवार को खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की बेटी वमिका (Vamika Kohli) की तस्वीर स्टेडियम के एक कैमरामैन ने कैप्चर कर ली. इसके बाद सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है. बता दें विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने अभी तक अपनी बेटी की तस्वीर साझा नहीं की थी. लेकिन रविवार को मैच के दौरान जब फैन्स को टीवी पर उनकी पहली झलक दिखी तो फैन्स के लिए यह पल खास हो गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जोर-शोर से वायरल होने लगी. हालांकि वमिका की मां अनुष्का और पिता विराट ने इस प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे नहीं चाहते कि उनकी बेटी की तस्वीर क्लिक या पब्लिश हो.

अनुष्का और विराट ने अपने इंस्टाग्राम पर वमिका की तस्वीर वायरल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट कर इसका विरोध किया है. अनुष्का अपनी बेटी को गोद में लिए ड्रेसिंग रूम में खड़ी थीं. इस दौरान कैमरामैन ने कैमरा पैन करते हुए इन दोनों की प्यारी सी झलक कैप्चर कर ली. इसके बाद यह इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है.

रविवार को तीसरे वनडे मैच के दौरान अनुष्‍का शर्मा बेटी वमिका के साथ विराट का उत्साह बढ़ाती नजर आईं. विराट का अर्धशतक पूरा होने पर अनुष्‍का बेटी को गोद में लेकर तालियां बजा रही थीं. विराट ने भी अर्धशतक बनाने के बाद बेटी और पत्‍नी की ओर बल्‍ले से इशारा किया. इस दौरान कैमरामैन ने भी वमिका और अनुष्का की तस्वीर कैप्चर कर ली.

इस कपल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी-अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया, ‘सभी को हेलो! हमें मालूम चला है कि हमारी बेटी की तस्वीर कल स्टेडियम में कैप्चर की गई है और उसके बाद वह खूब शेयर की जा रही है. हम सभी को यह सूचित करना चाहते हैं कि यह तस्वीर जब खींची गई, तब हमें यह मालूम नहीं था कि कैमरा हम पर था. इस मामले पर हमारा रुख पहले की ही तरह साफ है और सभी से प्रार्थना करते हैं. अगर वमिका की तस्वीरें क्लिक और प्रकाशित न की जाएं तो हमें खुशी होगी. इसके कारण हम पहले ही बता चुके हैं. धन्यवाद.’

बता दें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने शुरुआत में ही यह साफ कर दिया था कि वह वमिका की तस्वीर मीडिया में अभी सामने नहीं लाना चाहते. सही वक्त आने पर वे ऐसा करेंगे. इस बीच जब भी मीडिया ने वमिका की तस्वीर क्लिक करने की कोशिश की, विराट और अनुष्का इससे इनकार करते नजर आए. यहां तक भारतीय टीम जब साउथ अफ्रीका दौरे पर भारत से रवाना हो रही थी, तब भी टीम बस से एयरपोर्ट पर पहुंचे विराट कोहली बस से नीचे उतरते ही मीडिया से यह अपील करते दिखे थे कि बेटी की तस्वीर क्लिक मत करना.