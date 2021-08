West Indies vs Pakistan, 2nd T20I: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच 31 जुलाई को गयाना (Providence Stadium, Guyana) में दूसरी टी20 मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने 7 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ पाकिस्तान ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. पहला मैच बेनतीजा रहा था. सीरीज के अगले दो मैच रविवार और मंगलवार को गयाना में ही होंगे.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 157 रन बनाए. पाकिस्तान को सलामी बल्लेबाज शरजील खान और मोहम्मद रिजवान ने अच्छी शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी हुई. शरजील 16 गेंदों में 3 बाउंड्री की मदद से 20 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद रिजवान ने कप्तान बाबर आजम के साथ तीसरे विकेट के लिए 67 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थित में ला दिया. रिजवान ने 36 गेंदों में 46, जबकि बाबर आजम ने 40 बॉल में 51 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से जेसन होल्डर ने 4, जबकि ड्वेन ब्रावो ने 2 शिकार किए.

इसके जवाब में वेस्टइंडीज 20 ओवरों में 4 विकेट गंवाकर 150 रन ही बना सका. टीम को आंद्रे फ्लेचर (0) के रूप में उस वक्त झटका लगा, जब उसका खाता तक नहीं खुला था. इसके बाद इविन लुइस और क्रिस गेल ने पहले विकेट के लिए 30 रन जुटाए.

गेल 16 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद निकलस पूरन ने किरोन पोलार्ड के साथ तीसरे विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी की. हालांकि ये पार्टनरशिप जीत के लिए नाकाफी रही. निकलस पूरन ने 33 गेंदों में 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 62 रन की नाबाद पारी खेली.

Pakistan take a 1-0 lead in the series ?

Mohammad Hafeez the pick of the bowlers returning excellent figures of 1/6 from his four overs. #WIvPAK | https://t.co/hYOAP4n2eO pic.twitter.com/jIp9EDkL61

