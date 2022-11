सूर्यकुमार यादव (51 गेंद, नाबाद 111 रन) के तूफानी शतक से भारत ने रविवार को दूसरे T20I मैच में न्यूजीलैंड को 65 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की। सूर्यकुमार ने 11 चौके और 7 छक्कों की मदद से T20I क्रिकेट में एक साल के भीतर अपना दूसरा शतक जड़ दिया। इस तरह भारत ने 6 विकेट पर 191 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रहा।

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाये जिससे टीम 18.5 ओवर में 126 रन पर सिमट गयी। कप्तान केन विलियमसन (61 रन) के के अलावा और कोई बल्लेबाज बड़ा योगदान नहीं कर सका। भारतीय गेंदबाजों में ऑफ स्पिनर दीपक हुड्डा सबसे सफल रहे जिन्होंने 2.5 ओवर में 10 रन देकर चार विकेट झटके। इसके साथ ही दीपक हुड्डा ने न्यूजीलैंड की सरजमीं पर इतिहास रच दिया।

दीपक हुड्डा न्यूजीलैंड में T20I क्रिकेट में 4 विकेट लेने का कमाल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन का रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के नाम दर्ज था। बुमराह ने 12 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे।

Deepak Hooda is our Top Performer from the second innings for his brilliant bowling figures of 4/10 in 2.5 overs.

