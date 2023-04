IPL 2023: एक बार फिर डक पर आउट हुए दिनेश कार्तिक, शर्मनाक रिकॉर्ड किया अपने नाम

दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शनिवार को आईपीएल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी RCB को सलामी बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान फॉफ डुप्लेसी ने शानदार शुरुआत दी.

RCB ने 10 ओवर में 1 विकेट खोकर 89 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए. इस दौरान कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया. हालांकि अर्धशतक बनाने के बाद कोहली पवेलियन लौट गए. कोहली के आउट होने के बाद दिल्ली के गेंदबाज RCB के बल्लेबाजों पर हावी हो गए जिसका नतीजा ये हुआ कि डुप्लेसी की टीम के 3 बल्लेबाज लगातार 3 गेंदों पर पवेलियन लौट गए.

14वें ओवर की आखिरी गेंद हर्षल पटेल के आउट होने के बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल भी पवेलियन लौट गए. अगली गेंद पर दिनेश कार्तिक अपना खाता भी नहीं खोल सके और कुलदीप यादव को अपना विकेट तोहफे में दे दिया. DK गोल्डन डक का शिकार हुए. इस तरह उनके नाम एक बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

दिनेश कार्तिक 15वीं बार IPL इतिहास में डक पर आउट हुए. इसके साथ ही उन्होंने IPL में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले मनदीप सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

IPL में सबसे ज्यादा डक

IPL 2023 में अब तक खेली 4 पारियों में DK दूसरी बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. यही नहीं, इस सीजन उनके बल्ले से एक बार भी डबल डिजिट में स्कोर नहीं आया है. दिनेश IPL में सबसे ज्यादा बार सिंगल-डिजिट स्कोर पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

