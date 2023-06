Ashes 2023: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी नीली टोपी के साथ नजर आए, जानिए वजह ?

एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने-सामने है. पहले टेस्ट के दूसरे दिन मैच शुरू होने से पहले दोनों देश के खिलाड़ी नीली टोपी पहनकर मैदान में उतरे. दर्शक भी नीली टोपी पहने हुए थे, जिसने क्रिकेट प्रशंसको को हैरान कर दिया. दरअसल एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम को 'ब्लू फॉर बॉब' में बदला गया, जो इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर बॉब विलिस की याद में है. 70 साल की उम्र में 2019 में बॉब विलिस का प्रोस्टेट कैंसर से निधन हो गया था.

यह पहल बॉब विलिस फंड की सहायता और समर्थन के लिए धन जुटाना है, जिसकी सह-स्थापना उनकी पत्नी लॉरेन क्लार्क और भाई डेविड ने इसके शोध और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जागरूकता लाने के लिए की थी.

