2nd Ashes Test: तीसरे दिन बारिश ने किया खेल खराब, ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 221 रनों की बढ़त

लंदन। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट खोकर 130 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए. मेहमान कंगारू टीम की बढ़त 221 रन की हो गई है. बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल जल्दी समाप्त करना पड़ा. उस्मान ख्वाजा 58 और स्टीव स्मिथ 6 रन बनाकर नाबाद लौटे.

शुक्रवार को यहां चाय तक अपनी दूसरी पारी में एक विकेट पर 81 रन बनाकर कुल 172 रन की बढ़त हासिल कर ली. इससे पहले इंग्लैंड को पहली पारी को 325 रन पर समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सत्र में केवल डेविड वार्नर का विकेट गंवाया. चायकाल तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में एक विकेट पर 81 रन बनाकर कुल 172 रन की बढ़त हासिल कर ली. इसके बाद आखिरी सत्र में जेम्स एंडरसन ने मार्नश लाबुशेन (30) को पवेलियन की राह दिखाई.

A solid all-round showing on a rain-truncated Day 3 sees Australia wrest control of the second #Ashes Test ?#WTC25 | #ENGvAUS ?: https://t.co/liWqlPCKqn pic.twitter.com/J9bKNYLEaB

— ICC (@ICC) June 30, 2023