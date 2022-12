रावलपिंडी। वायरस के संक्रमण से जूझ रही इंग्लैंड की टीम ने चार बल्लेबाजों की शतकीय पारी के दम पर पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती टेस्ट मैच के पहले दिन महज 75 ओवर के खेल में चार विकेट पर 506 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया।

सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली और बेन डकेट ने गुरुवार को यहां शतकीय पारी खेलने के साथ पहले विकेट के लिए 233 रन की साझेदारी कर इंग्लैंड को आक्रामक शुरुआत दिलायी जबकि ओली पोप और हैरी ब्रुक्स ने दिन के आखिरी सत्र में शतक ठोक कर पाकिस्तान की अनुभवहीन गेंदबाजी का पूरा फायदा उठाया।

इंग्लैंड की टीम टेस्ट सीरीज के लिए 17 साल के अंतराल के बाद पाकिस्तान आयी है। मैच से एक दिन पहले इंग्लैंड के पांच से छह खिलाड़ी वायरल संक्रमण के शिकार हो गये थे और मैच की शुरुआत को एक दिन आगे बढ़ाने की बात चल रही थी लेकिन गुरुवार को मैच के समय से दो घंटे पहले इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताया कि मैच के लिए जरूरी उसके 11 खिलाड़ी मैदान में उतरने के लिए तैयार है।

खराब रोशनी के कारण पहले दिन सिर्फ 75 ओवर का ही खेल हो सका। चार विकेट पर 506 रन टेस्ट मैच के शुरुआती दिन का नया रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था जिसने 1910 में सिडनी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छह विकेट पर 494 रन बनाये थे। इंग्लैंड इसके साथ ही टेस्ट में सबसे तेजी से 500 रन बना बनाने वाली टीम बनी।

स्टंप्स के समय ब्रुक्स 81 गेंद में 101 और कप्तान बेन स्टोक्स 15 गेंद में 34 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। ब्रुक्स ने इस दौरान 14 चौके और दो छक्के लगाये। उन्होंने 104 गेंद में 114 रन की पारी खेलने वाले पोप के साथ चौथे विकेट के लिए 149 गेंद में 176 रन की साझेदारी की।

सलामी बल्लेबाज क्रॉली हालांकि उन खिलाड़ियों में शामिल थे जो वायरल बीमारी से संक्रमित नहीं हुए थे। जब वह 99 रन पर थे तब नसीम शाह की गेंद पर मैदानी अंपायर ने उन्हें पगबाधा करार दिया लेकिन उनके ‘रिव्यू’ की मांग के बाद यह फैसला पलट गया। उन्होंने 111 गेंद की पारी में 21 चौके की मदद से 122 रन बनाए। उन्होंने 86 गेंद में अपना शतक पूरा किया जो इंग्लैंड के किसी सलामी बल्लेबाजी के लिए नया रिकॉर्ड है।

छह साल में पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किये गये डकेट ने अपनी वापसी का जश्न 110 गेंद की पारी में 15 चौके की मदद से 107 रन बनाकर मनाया। टेस्ट में यह उनका पहला शतक है। पाकिस्तान ने हालांकि दूसरे सत्र में तीन विकेट लेकर वापसी की, लेकिन क्रॉली और डकेट ने टेस्ट क्रिकेट में कोच ब्रैंडन मैकुलम के आक्रामक रवैये को जारी रखते हुए 216 गेंदों में 233 रन की साझेदारी की।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट आउट होने वाले इकलौते बल्लेबाज रहे जो तीन अंकों में रन नहीं बना सके। उन्होंने 31 गेंद में 23 रन बनाये। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मैच के शुरुआती दिन 73 चौके और तीन छक्के जड़े।

