इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेले गए फाइनल मुकाबले में 13 नवंबर को पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 1992 में वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 137 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 5 विकेट खोकर बेन स्टोक्स की नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर खिताब पर कब्जा जमा लिया।

इसके साथ ही इंग्लैंड इकलौती ऐसी टीम बन गई है जिसके पास एक समय में दो वर्ल्ड कप खिताब हो गए हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने 2019 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था।

यही नहीं, इंग्लैंड दूसरी टीम बन गई है जिसने 2 बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। इंग्लैंड साल 2010 में भी खिताब जीत चुकी है। इंग्लैंड से पहले वेस्टइंडीज ने 2012 और 2016 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब 2 बार जीता था।

बता दें, अब तक सिर्फ 6 टीमें ही T20 वर्ल्ड कप जीतने में सफल हो पाई हैं जिनमें भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वहीं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप तो क्या वनडे वर्ल्ड कप भी अभी तक नहीं जीत पाई हैं।

T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमें (2007-2022)

2007 – भारत

2009 – पाकिस्तान

2010 – इंग्लैंड

2012 – वेस्टइंडीज

2014 – श्रीलंका

2016 – वेस्टइंडीज

2021 – ऑस्ट्रेलिया

2022 – इंग्लैंड

सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम

वेस्टइंडीज- 2 (2012, 2016)

इंग्लैंड- 2 (2010, 2022)

