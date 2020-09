England vs Australia 2nd T20 live streaming: जानें ऑस्ट्रेलिया के लिए 'करो या मरो' मैच में इंग्ल

मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ पहला टी20 मैच बेहद करीबी अंतर से गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया (England vs Australia 2nd T20) के लिए रविवार को खेला जाने वाला दूसरा टी20 ‘करो या मरो’ वाला है. सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने बेहद रोमांचक मैच में कंगारूओं को 2 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. ऐसे में एरोन फिंच (Aaron Finch) की अगुआई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को सीरीज में बने रहने के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है.

उधर, इंग्लैंड की कोशिश साउथैम्प्टन में खेले जाने वाले मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने की होगी. पहले टी20 में 163 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम एक समय 14 ओवर में एक विकेट पर 124 रन बनाकर जीत की ओर अग्रसर थी लेकिन अंत में कंगारू टीम 6 विकेट पर 160 रन ही बना सकी.

Here’s all you need to know about Australia vs England second T20 International:

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज का दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच कब खेला जाएगा?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में दूसरा टी20 मैच रविवार (6 सितंबर 2020) को खेला जाएगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच साउथैम्प्टन के एजेस बाउल में खेला जाएगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच कितने बजे खेला जाएगा?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 6: 45 (6: 45 pm IST) से खेला जाएगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मैच में कितने बजे टॉस होगा?

इंग्लैंड और और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मैच में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6:15 (6:15 pm IST) पर होगा.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट Sony Six HD और Sony Six channels पर देख सकते हैं.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

इंग्लैड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मैच की live streaming आप Sony Liv website, एप और airtel stream पर देख सकते हैं.

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी विस्फोटक ओपनर डेविड वॉर्नर (David Warner) और फिंच के कंधों पर रहेगी जिन्होंने पहले टी20 में पहले विकेट के लिए 98 रन जोड़े थे. उधर इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) को टॉम कर्रन से अधिक उम्मीदें होंगी जिन्होंने अंतिम ओवर में 15 रन का सफल बचाव किया.