England vs Sri Lanka, 1st T20I: इंग्लैंड (England) ने मेहमान श्रीलंका (Sri Lanka) को कार्डिफ (Sophia Gardens, Cardiff ) में खेले गए पहले टी20 मैच में 8 विकेट से मात दी. इसी के साथ मेजबान टीम ने 3 मुकाबलों की टी20 शृंखला में 1-0 से लीड बना ली है. जोस बटलर की नाबाद 68 रन की पारी की मदद से इंग्लैंड ने 130 रन का लक्ष्य 24 जून को 17 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया.

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 129 रनन बनाए. आदिल रशीद और सैम कुरेन ने दो दो विकेट लिये. श्रीलंका के लिये दासुन शनाका ने 50 रन बनाए.

An unbeaten 68 from Jos Buttler has helped @englandcricket to an eight-wicket win in the first #ENGvSL T20I. pic.twitter.com/Hy3KbzCuwr

— ICC (@ICC) June 23, 2021