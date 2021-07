England Women vs India Women, 1st T20I: इंग्लैंड की महिला टीम ने काउंटी ग्राउंड (County Ground, Northampton) में खेले गए बारिश से बाधित पहले टी20 मुकाबले में भारत को 18 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नताली स्काइवर के 27 गेंदों पर आठ चौकों और एक छक्के की मदद से 55 रनों की बदौलत 20 ओवर में सात विकेट पर 177 रन बनाए.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय महिला टीम ने 8.4 ओवर में तीन विकेट पर 54 रन बनाए थे कि तभी बारिश आ गई और मुकाबला फिर शुरू नहीं हो सका. मैच का नतीजा डकवर्थ लुइस नियम के तहत निकला, जिसमें भारतीय टीम 18 रनों से पीछे रहने के कारण मुकाबला हार गई.

It’s all over in the first T20I.@englandcricket take a 1-0 lead in the three-match series.#ENGvIND | https://t.co/QhHiQJHVcJ pic.twitter.com/BH35IfljiO

— ICC (@ICC) July 9, 2021