Steve Smith Video: इंग्लिश फैंस ने स्टीव स्मिथ के 5 साल पुराने जख्म कुरेदे, देखें VIDEO

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज क्रिकेट के खेल से कहीं बढ़कर है. एशेज सीरीज में जब भी दोनों टीमें उतरती है तो खिलाड़ियों के साथ-साथ फैंस की भावनाएं भी उबाल मारने लगती है जिसका ताजा उदाहरण एजबेस्टन, बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एशेज टेस्ट के चौथे दिन देखने को मिला. इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान स्टीव स्मिथ जब बाउंड्री के करीब फील्डिंग कर रहे थे तो इंग्लिश फैंस ने ऐसी हरकत की जिससे एक बार फिर सेंडपेपर कांड चर्चा में आ गया.

दरअसल, स्टीव स्मिथ बाउंड्री के करीब फील्डिंग कर रहे थे और तभी इंग्लैंड क्रिकेट टीम के फैंस उन्हें चिढ़ाने लगे. इंग्लिश फैंस ने स्मिथ को चिढ़ाने के लिए एक तरह के गाने का सहारा लिया. उन्होंने गाने के अंदाज में नारेबाजी करते हुए कहा कि हमने तुम्हें टीवी पर रोते हुए देखा है. इतने सारे लोगों के चिढ़ाने पर स्टीव स्मिथ गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराने लगे.

The best sports crowds are English or Aussie pic.twitter.com/X6SLVJFzLY

— Nikhil Mehra (@TweetinderKaul) June 19, 2023