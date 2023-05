VIDEO: CSK की जीत के बाद झूमे क्रिकेट फैंस, चेन्नई मेट्रो स्टेशन का वीडियो हुआ वायरल

चेन्नई सुपरकिंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल 2023 का खिताब पांचवीं बार अपने नाम किया है. चेन्नई की इस जीत के बाद क्रिकेट स्टेडियम में फैंस जहां झूमते नजर आए, वहीं मैदान के बाहर भी फैंस का जोश देखने को मिला. चेन्नई मेट्रो स्टेशन से क्रिकेट फैंस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें फैंस विनिंग शॉट के बाद सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में क्रिकेट फैंस चेन्नई मेट्रो स्टेशन पर आईपीएल 2023 का फाइनल देख रहे हैं, जैसे ही रविंद्र जडेजा चौका लगाकर चेन्नई सुपरकिंग्स को जीत दिलाते हैं, क्रिकेट फैंस नाचने और झूमने लगते हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

