नई दिल्ली। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। प्रभाकर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर पुबुदु दासनायके की जगह लेंगे, जो जुलाई में अपने पद से त्यागपत्र देकर कनाडा क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए थे।

भारत की तरफ से 1984 से लेकर 1996 तक 39 टेस्ट और 130 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाले प्रभाकर इससे पहले दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की रणजी टीम के कोच रह चुके हैं। वह 2016 में अफगानिस्तान की राष्ट्रीय टीम के गेंदबाजी कोच भी थे।

Cricket Association of #Nepal #CAN appints former Indian allrounder Manoj Prabhakar, 59, as the head coach of national cricket team for a year. He is reportedly arriving Nepal within a week. pic.twitter.com/KoQ1pdvjSF

— Cricket Nepal (@NepalCricket) August 9, 2022