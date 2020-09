डीन जोंस का दिल का दौरा पड़ने से निधन, शास्त्री सहित सहवाग ने इस तरह से किया याद

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में कमेंटेटर की भूमिका निभाने वाले डीन जोंस का गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जोंस 59 साल के थे। उनके निधन पर क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। जोंस इंडियन प्रीमियर लीग के प्रमुख ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स कमेंट्री टीम का हिस्सा थे। वह इस समय मुंबई के 7-स्टार होटल में बायो सिक्योर बबल में रुके हुए थे।

आईपीएल के प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स ने इसकी पुष्टि की है। जों आईपीएल के लिए स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम का हिस्सा थे। वह 1987 विश्व कप जीतने वाली आस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे।

स्टार स्पोर्ट्स ने विज्ञप्ति में कहा, ‘बेहद दुख के साथ हम डीन मर्विन जोन्स एएम के निधन की खबर साझा कर रहे हैं। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। हम उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करते हैं और इस मुश्किल समय में उनके सहयोग के लिए तैयार हैं। जरूरी इंतजाम करने के लिए हम आस्ट्रेलियाई उच्चायोग के संपर्क में हैं।’

टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री, शिखर धवन, रमीज राजा, वसीम जाफर सहित कई दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है।

Really shocking to lose a colleague and a dear friend – Dean Jones. Gone so young. Condolences to the family and may his soul rest in peace #RIPDeanJones – @cricketcomau pic.twitter.com/pckNBow5Sv — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) September 24, 2020

Can’t believe it. Extremely sad to hear the untimely passing of Dean Jones. My heart goes out to his family. Sad day for cricket world.#RIPDeano pic.twitter.com/gUoZgVYNyg — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) September 24, 2020

Our family here lost one of our dearest members, who kept us all in happy high spirits at all times.. There wasn’t ever a moment without his joke, a story or just that warm happy smile. Saw him last this morning his usual charged up self prepping for dugout .. Gone too soon Deano — Jatin Sapru (@jatinsapru) September 24, 2020

Tragic news. Rest in Peace, Professor. My condolences to the family of Dean Jones. — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) September 24, 2020

I am shocked and saddened by this terrible news…..condolences to his family..RIP Deano https://t.co/GDbU6yVhxS — Mickey Arthur (@Mickeyarthurcr1) September 24, 2020

Saddened to hear the news of Dean Jones passing away. Still cannot believe it. Was one of my favourite commentators, he was on air in many of my landmarks. Had really fond memories with him. Will miss him. pic.twitter.com/FZBTqIEGdx — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 24, 2020

50 ओवर फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट माने जाने वाले जोन्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले 164 वनडे मैचों में 6,068 रन बनाए थे, जिसमें सात शतक और 46 अर्धशतक शामिल हैं।