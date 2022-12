काठमांडू। पूर्व भारतीय आल राउंडर मनोज प्रभाकर ने गुरूवार को नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद से हटने का फैसला किया। नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने इसकी घोषणा की। 59 वर्षीय प्रभाकर ने इस पद पर चार महीने तक काम किया। भारत के लिये 1984 से 1995 तक 39 टेस्ट में 1600 रन और 96 विकेट चटकाने वाले प्रभाकर को अगस्त में नेपाली टीम का कोच नियुक्त किया था। वह देश के लिये 130 वनडे में 157 विकेट भी चटका चुके हैं।

नेपाल क्रिकेट संघ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर घोषणा की, ‘‘मनोज प्रभाकर नेपाल पुरूष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद से 15 दिसंबर 2022 को तुरंत प्रभाव से हट गये हैं। ’’

संघ ने कहा, ‘‘क्रिकेट संघ ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उन्हें भविष्य के लिये शुभकामनायें दीं। ’’ प्रभाकर के पद पर रहते नेपाल की टीम ने पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय और सात वनडे मैच खेले जिसमें विश्व कप सुपर लीग 2 के चार मैच भी शामिल हैं।

Mr. Manoj Prabhakar has stepped down from his position of Nepal Men’s National Cricket Team’s Head Coach with immediate effect on 15th December 2022. CAN has accepted his resignation and wish him the best for his future. pic.twitter.com/qK3zaBoY6G

— CAN (@CricketNep) December 15, 2022