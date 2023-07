'खेल-भावना का सारा ज्ञान सिर्फ भारतीयों के लिए है...', जॉनी बेयरस्टो विवाद पर गंभीर की खरी-खरी

बेयरस्टो को इस बात का अहसास नहीं हुआ कि कैरी ने गेंद को स्टंप्स की ओर फेंका है. कुछ फैंस, जिन्होंने भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के नॉन-स्ट्राइकर छोर पर रन-आउट करने पर भी सवाल उठाए थे और उसे खेल भावना के खिलाफ कहा था, वे कैरी की स्मार्टनेस की तारीफ कर रहे हैं. इसके साथ ही कुछ एक्सपर्ट के बयानों ने भी इसे खेल भावना के खिलाफ बताया है.

Ashes 2023: Jonny Bairstow ducks the ball & walks out of his crease, thinking the ball is DEAD ?

But Alex Carey throws the ball to the stump. Third Umpire Marais Erasmus gave him RUN OUT Lots of BOOS #Lords #Ashes #Ashes2023 #JonnyBairstow #ENGvsAUSpic.twitter.com/cCMabTsZJF

— Praneet Samaiya (@praneetsamaiya) July 2, 2023