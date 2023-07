ग्लेन मैकग्रा ने टीवी अंपायर पर उठाए सवाल, कहा- फिर सभी कैच नॉट आउट होना चाहिए

क्या कहता है एमसीसी का रुल:

एमसीसी (MCC rule) नियम 33.3 स्पष्ट रूप से बताता है कि एक कैच तभी पूरा होता है जब फील्डर का गेंद और उसकी अपनी गति पर पूरा नियंत्रण होता है चूंकि स्टार्क ने कैच तो सही पकड़ा है, लेकिन जब गेंद ने जमीन को टच किया तो स्टार्क अपना नियंत्रण खो चुके थे और इसी वजह से थर्ड अंपायर ने बल्लेबाज को नॉटआउट करार दिया.

In relation to the below incident, Law 33.3 clearly states that a catch is only completed when the fielder has "complete control over the ball and his/her own movement."

See here for full clarification: https://t.co/cCBoJd6xOS#MCCLaws pic.twitter.com/TEOE1WKJvu

— Marylebone Cricket Club (@MCCOfficial) July 1, 2023