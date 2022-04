सनराइजर्स हैदराबाद के हरफनमौला खिलाड़ी मार्को जेनसन (Marco Jansen) ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के साथी और तेज गेंदबाजी कोच डेल स्टेन (Dale Steyn) के साथ समय बिताना उनके लिए सीखने के मामले में बहुत अच्छा रहा है। भारत के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला में 19 विकेट और न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में नौ विकेट लेने के बाद, मेगा टी20 लीग में यह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेनसन का गुजरात के साथ पहला मैच है।

जनवरी में भारत के साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान मार्को जेनसन मैदान पर जसप्रीत बुमराह से उलझ गए थे। दोनों के बीच काफी तू तू मैं मैं भी हुई थी। जिसके बाद डेल स्‍टेन में जेनसन के लिए खास संदेश भेजा था।

I swear I remember Bumrah doing the same thing to a Mr James Anderson not too long ago.

Learn to take it kid.

— Dale Steyn (@DaleSteyn62) January 5, 2022