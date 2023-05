आईपीएल इतिहास में पहली बार बतौर कप्तान दो भाई आमने-सामने, इमोशनल हुए हार्दिक पांड्या

आईपीएल के इतिहास में यह पहला मौका है जब दो भाई कप्तान के रूप में आपस में भिड़ रहे हैं. इस सीजन अर्जुन तेंदुलकर के डेब्यू के बाद आईपीएल खेलने वाली पहली पिता-पुत्र की जोड़ी भी देखने को मिली, वहीं साउथ अफ्रीका के यानसन ब्रदर्स भी इसी साल आईपीएल खेलने वाली पहली जुड़वां जोड़ी बनी थी.

The two Pandya brothers are up against one another here in Ahmedabad.

Who do you reckon will come on Top after Match 51 of the #TATAIPL #GTvLSG pic.twitter.com/Zvh2kRRjwN

— IndianPremierLeague (@IPL) May 7, 2023