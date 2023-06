रोहित शर्मा की कप्तानी पर बॉलीवुड एक्टर ने साधा निशाना, कहा- दुर्भाग्य है कि विराट अब कप्तान नहीं

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए 3 विकेट खोकर 327 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए. पहले दिन 85 ओवर का खेल हुआ जिसमें ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ अंदाज में शतक जड़ा. इस दौरान हेड का स्मिथ ने बखूबी साथ दिया और दिन का खेल खत्म होने तक अपने निजी खाते में 95 रन जोड़ लिए. पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर हावी रहे जिसके चलते रोहित शर्मा की कप्तानी की खूब आलोचना हुई.

टॉस जीतने के बाद रोहित के गेंदबाजों ने 76 रन के कुल स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया के 3 अहम बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया लेकिन फिर पूरे दिन एक भी विकेट नहीं गिर सका. इसके बाद फैंस ने अश्विन को प्लेइंग इलेवन में न चुनने और टॉस के बाद पहले गेंदबाजी करने के फैसले पर सवाल खड़े किए. फैंस तो फैंस बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर ने भी रोहित की कप्तानी की आलोचना की है.

हर्षवर्धन ने रोहित पर निशाना साधते हुए लिखा, "बड़ा दुर्भाग्य है कि विराट कोहली अब टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान नहीं हैं. उनके बिना टीम में भूख नहीं दिखती है. रोहित की कप्तानी में खिलाड़ी सुस्त नजर आ रहे हैं और बस ऐसे ही इधर-उधर घूम रहे हैं. खराब टीम सेलेक्शन. अश्विन को खिलाना चाहिए था. बुमराह की चोट ने टीम को बड़ा झटका दिया है."

Terrible tragedy that @imVkohli isn’t test captain anymore there is no intensity / hunger without him at the helm the players are passive and just going through the motions under Rohit .. poor team selection also Ashwin had to play + Bumrah out through injury is a huge blow

