ICC Men’s Test Team of the Year 2021: आईसीसी ने मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर चुनी है, जिसमें तीन भारतीय खिलाड़ियों को स्थान दिया गया है. साल 2021 की टीम का कप्तान केन विलियम्सन (Kane Williamson) को बनाया गया है, जबकि रिषभ पंत (Rishabh Pant) को विकेटकीपर के तौर पर टीम में रखा गया है. आईसीसी की इस टीम में रिषभ पंत के अलावा रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को भी शामिल किया गया है.

आईसीसी द्वारा चुनी गई पुरुषों की टेस्ट टीम में भारत और पाकिस्तान के 3-3 खिलाड़ियों को चुना गया है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम से 2 क्रिकेटर इस प्लेइंग इलेवन में मौजूद हैं. श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से इस टीम में 1-1 खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया गया है.

रोहित शर्मा के साथ बतौर सलामी जोड़ी श्रीलंकाई बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने (Dimuth Karunaratne) को चुना गया है, जबकि मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) को नंबर-3, जबकि जो रूट (Joe Root) को चौथे स्थान पर बल्लेबाजी के लिए रखा गया है. टीम के कप्तान केन विलियम्सन पांचवें नंबर के बल्लेबाज हैं, जबकि छठे नंबर पर पाकिस्तानी क्रिकेटर फवाद आलम (Fawad Alam) मौजूद हैं.

