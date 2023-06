आईसीसी ने शुभमन गिल पर लगाया भारी जुर्माना, टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को भी मिली सजा

आईसीसी ने भारतीय ओपनर शुभमन गिल पर भारी जुर्माना लगाया है. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में गलती के लिए गिल को सजा दी गई है. इसके अलावा धीमी ओवर गति के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी जुर्माना देना होगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों ने किसी भी दिन समय पर पूरे ओवर नहीं फेंक पाई. भारतीय टीम ने पहले दिन सिर्फ 85 ओवर फेंका था. भारतीय टीम पर मैच फीस का 100 फीसदी जुर्माना लगाया गया है. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम पर 80 फीसदी जुर्माना लगाया गया है. वहीं शुभमन गिल पर अंपायर के फैसले पर सवाल उठाने पर 15 फीसदी जुर्माना लगाया गया है. शुभमन गिल को 115 फीसदी मैच जुर्माना देना होगा.

आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के अनुसार खिलाड़ियों को हर ओवर के लिए 20 फीसदी जुर्माना लगाया जाता है, अगर वह तय समय में गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं. इस वजह से भारतीय खिलाड़ियों को पूरी मैच फीस गंवानी पड़ी.

