आईसीसी महिला टी20 विश्‍व कप 2020 (ICC Women T20 World Cup 2020) का सेमीफाइनल मुकाबला गुरुवार सुबह बारिश की भेट चढ़ गया. मैच में टॉस तक नहीं हो सका. आईसीसी नियमों के मुताबिक ग्रुप स्‍तर पर सभी मुकाबले जीतने के कारण अंकतालिका में टॉप पर रहने वाली भारतीय महिला टीम को फाइनल का टिकट मिल गया है. भारतीय टीम ने पहली बार टी20 वर्ल्‍ड कप के फाइनल में जगह बनाई है.

फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का नाम अभी तय नहीं हुआ है. साउथ अफ्रीका और मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया (AUSw vs SAw) के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की विजेता टीम से भारत का मुकाबला रविवार आठ मार्च को होगा.

बता दें कि साल 2018 में हुए महिला टी20 विश्‍व कप में भारतीय टीम का मुकाबला सेमीफाइनल में इंग्‍लैंड से ही हुआ था. उस वक्‍त इंग्‍लैंड ने भारत को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. मौजूदा टूर्नामेंट में भारत की टीम अबतक अजेय रही है.

MATCH ABANDONED

For the first time in their history, India have qualified for the Women’s #T20WorldCupfinal pic.twitter.com/88DHzqTbnK

— T20 World Cup (@T20WorldCup) March 5, 2020