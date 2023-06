World Cup 2023: कब, कहां और किस फॉर्मेट में खेला जाएगा वर्ल्ड कप, जानें शेड्यूल से जुड़ी 5 बड़ी बातें

ICC World Cup 2023 schedule: ICC ने भारत की मेजबानी में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के वेन्यू को लेकर जारी घमासान भी खत्म हो गया. भारत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम का सामना करेगा. फाइनल मुकाबला भी यहीं खेला जाएगा. आइए जानते हैं इस वर्ल्ड कप से जुड़ी 5 अहम बातें.....

कब होगी शुरुआत

5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर के बीच खेला जाएगा आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023. यह इस टूर्नमेंट का 13वां एडिशन है. पहला पुरुष वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया था. उसे वेस्टइंडीज ने जीता था. 1979 का वर्ल्ड कप भी वेस्टइंडीज ने जीता था. भारत ने 1983 में कपिल देव की अगुआई में वर्ल्ड कप जीता. इसके 28 साल बाद धोनी वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बने.

सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है. उसने पांच बार इस वर्ल्ड कप को जीता है. पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड ने एक-एक बार वर्ल्ड जीता है.

पहला मैच, बीते साल के फाइनल की टीमों के बीच

2019 के फाइनल में पहुंचने वालीं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ही इस बार का पहला मैच होगा. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा.

कुल कितनी टीमें

इस वर्ल्ड कप में कुल 10 टीमें भाग लेंगी. भारत ने बतौर मेजबान देश वर्ल्ड कप के लिए क्वॉलिफाइ किया है. वहीं अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका 2020-2023 वर्ल्ड कप सुपर लीग में टॉप 8 में रहकर इस वर्ल्ड कप में जगह बनाई है. बाकी दो टीमों के लिए जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप क्वॉलिफायर मुकाबले खेले जा रहे हैं. इसमें श्रीलंका, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, नेपाल, नीदरलैंड्स, ओमान, स्कॉटलैंड, यूएई, यूएसए और जिम्बाब्वे में से कोई दो टीमें वहां पहुंचेगीं.

Schedule of each team in #ICCWorldCup2023 as decided by ICC. #CricketWorldCup pic.twitter.com/scKRlGWnXT

— Himanshu Pareek (@Sports_Himanshu) June 27, 2023