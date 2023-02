इफ्तिखार अहमद ने खेल मंत्री वहाब रियाज के 1 ओवर में ठोके 6 छक्के, देखें VIDEO

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के एक प्रदर्शनी मैच में एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगने का बड़ा कारनामा हुआ है। ये कमाल किया इफ्तिखार अहमद ने। इफ्तिखार ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज के ओवर में लगातार 6 छक्के ठोक दिए जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Iftikhar Ahmed hiting 6 sixes in 6 balls of Wahab Riaz. Absolute Madness of Ifti Mania ?? pic.twitter.com/9eeTm05u7g