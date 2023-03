इस मैच की बात की जाए तो UAE ने आसिफ खान के तूफानी शतक की बदौलत 50 ओवरों में 6 विकेट खोकर 310 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. आसिफ ने इस मैच में महज 41 गेंदों पर शतक जड़ा जो वनडे क्रिकेट इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक है. उन्होंने 11 छक्के और 4 चौकों की मदद से 41 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेली.

Incredible Scene as Thousands of Fans came to witness the Epic Showdown Between Nepal and UAE at TU International Cricket Ground. Check out these Stunning Pictures of a Housefull Crowd Cheering on their Teams!