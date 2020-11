दूसरे वनडे में इन खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं IND-AUS टीमें

Dream11 Team Prediction

India vs Australia Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s match, IND vs AUS Dream11 Team Player List, India Dream11 Team Player List, Australia Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips, India vs Australia

Preview

भारतीय टीम ‘करो या मरो’ मैच में रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उतरेगी. सीरीज का पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने 66 रन से जीता था. ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को जीतकर सीरीज में बराबरी करने की होगी.

ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में कप्तान एरोन फिंच और स्टीव स्मिथ के शतकों के दम पर 374 रन बनाए थे. भारतीय टीम 8 विकेट पर 308 रन ही बना सकी. ऐसे में टीम इंडिया पिछली गलतियों से सबक लेकर दूसरे वनडे में उतरेगी.

TOSS: India tour of Australia 2020/21 toss between India vs Australia will take place at 8:40 am (IST) –November 29.

Match Time: 9:10 am IST

Venue: at Sydney Cricket Ground, Sydney

IND vs AUS: My Dream11 Team

विकेटकीपर : केएल राहुल

बल्लेबाज : एरोन फिंच, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर (कप्तान), विराट कोहली (उप कप्तान), मयंक अग्रवाल

ऑलराउंडर्स : हार्दिक पांड्या

बॉलर्स : जोश हेजलवुड, एडम जांपा, मोहम्मद शमी

संभावित प्लेइंग इलेवन (Probable Playing 11)

भारत

शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, विराट कोहली (कप्तान), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, नवदीप सैनी/शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, मोहममद शमी, जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया

एरोन फिंच (कप्तान), डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस/कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, एडम जांपा.

भारत ( India tour of Australia 2020/21 ODIs Full Squad)

विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, शुबमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, मयंक अग्रवाल, रवींद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी , शार्दुल ठाकुर.

ऑस्ट्रेलिया ( Australia 2020 ODIs Full Squad)

एरोन फिंच (कप्तान), डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, एडम जाम्पा, जोश हेजलवुड, सीन एबोट, एश्टन एगर, कैमरन ग्रीन, मोजेज हेनरिक्स, एंड्रयू टाइ, डेनियल सैम्स, मैथ्यू वेड.

Check Dream11 Prediction/ India vs Australia / Dream11 Team/ IND Dream11 Team/ AUS Dream11 Team/ India Dream11 Australia / Dream11 Guru Tips/ Online Cricket Tips and more.