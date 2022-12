चटगांव। टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर की अर्धशतकीय पारियों और दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 149 रन की साझेदारी से भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के शुरुआती दिन छह विकेट पर 278 रन बना लिये। बायें हाथ के स्पिनर तैजुल इस्लाम (84 रन पर तीन विकेट) की शानदार गेंद को पुजारा पढ़ने में विफल रहे और एक बार फिर से शतक बनाने से चूक गये। उन्होंने 203 गेंद की संयमित पारी में 90 रन बनाये जबकि 169 गेंद की अब तक की पारी में अय्यर को कई बार किस्मत का साथ मिला। वह 82 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं।

पुजारा ने अय्यर के साथ पांचवें विकेट के लिए 149 रन की साझेदारी करने से पहले चौथे विकेट के लिए ऋषभ पंत के साथ चौथे विकेट के लिए 64 रन जोड़े। पुजारा ने अपनी पारी में 11 चौके जड़े तो वही अय्यर ने 10 बार गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया।

मैच में भारत की वापसी का श्रेय हालांकि पंत को जाता है जिन्होंने कप्तान राहुल (22), शुभमन गिल (20) और विराट कोहली (एक) सस्ते में आउट 45 गेंद की आक्रामक पारी में छह चौके और दो छक्के जड़े। मैच में जहां दूसरे बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वही पंत की बल्लेबाजी को देख कर लगा कि वह दूसरे पिच में खेल रहे हो। मेहदी हसन मिराज (71 रन पर दो विकेट) ने दिन की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल (14) को lbw आउट किया।

