IND vs NZ T20, Live Streaming 2nd T20I: टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकेंगे लाइव मैच ? यहां मिलेगी पूरी जानक

India vs New Zealand, 2nd T20I Live Streaming: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच गुरुवार को टी20 सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है। पहला मुकाबला जीतकर रोहित शर्मा की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाए हुए है। रांची में होने वाले मैच को जीतकर भारत सीरीज पर कब्‍जा करना चाहेगा। उधर टिम साउदी की कप्‍तानी वाली कीवी टीम की कोशिश रहेगी कि वो जयपुर में मिले झटके से उबरकर टीम को जीत के ट्रैक पर लेकर आए।

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच (IND vs NZ 2nd T20I, How to Watch) कब खेला जाएगा ?

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच गुरुवार 19 नवंबर को खेला जाएगा।

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच कहां (IND vs NZ 2nd T20I, Where to Watch) खेला जाएगा ?

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्‍टेडियम कॉम्‍प्‍लेक्‍स में खेला जाएगा।

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच (IND vs NZ 2nd T20I Live Streaming) टी20 सीरीज का दूसरा मैच कितने बजे शुरू होगा ?

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच कहां खेला भारतीय समयानुसार शाम सात बजे शुरू होगा।

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज के दूसरे मैच में टॉस कितने बजे होगा ? (IND vs NZ 2nd T20I Toss Timing)

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज के दूसरे मैच में टॉस शाम साढ़े छह बजे होगा।

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच टीवी पर कैसे देख सकेंगे फैन्‍स ?

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) के चैनलों पर विभिन्‍न भाषाओं में देखा जा सकता है।

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच मोबाइल (IND vs NZ 2nd T20I Mobile Streaming) पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से कैसे देखा जा सकता है ?

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से डिजनी हॉटस्‍टार (Disney Hotstar App) पर देखा जा सकता है.