एशिया कप 2022 के अपने पहले मुकाबलें में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को 20 ओवरों में पहले 147 रनों पर रोका। इसके बाद 5 विकेट खोकर टीम इंडिया ने हार्दिक पांड्या की नाबाद 33 रनों की पारी की बदौलत मैच अपने नाम कर लिया।

इस मुकाबले में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा था क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उनके बल्ला लगातार रन उगल रहा था। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने पाकिस्तानी फैंस की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए महज 10 रन के स्कोर पर तीसरे ही ओवर में बाबर को आउट कर दिया। बाबर आजम के इस तरह सस्ते में आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस ने मैच से पहले डींगे हांक रहे पाकिस्तानी फैंस की क्लास लगा दी।

एक यूजर ने धमाल मूवी का एक सीन शेयर करते हुए बाबर आजम को मैच से एक दिन पहले कोहली से मिलना सबसे बड़ी गलती करार दे दिया।

