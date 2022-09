India vs Pakistan Next Match, Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान मैच

India vs Pakistan Asia Cup Schedule 2022, Next Match, Date, Time, Live Telecast Channel In India, Live Streaming In India

IND vs PAK, Live Streaming: एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर भिड़ने के लिए तैयार है। इस बार दोनों टीमें सुपर-4 के दूसरे मुकाबलें में आमने-सामने होंगी। पाकिस्तान को लीग स्टेज में भारत के हाथों 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था और अब उसकी निगाहें हिसाब चुकता करने पर लगी होंगी। वहीं, टीम इंडिया जीत की लय को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। आइए जानते हैं भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबलें के बारें में सब कुछ…

कब, कहां और कैसे देखें भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच सुपर-4 का मुकाबला

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच एशिया कप 2022 का सुपर-4 मैच कब खेला जाएगा?

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच एशिया कप 2022 का सुपर-4 मैच रविवार यानी 04 सितंबर को खेला जाएगा।

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच एशिया कप 2022 का सुपर-4 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच एशिया कप 2022 का सुपर-4 मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच एशिया कप 2022 का सुपर-4 मैच कब शुरू होगा?

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच एशिया कप 2022 का सुपर-4 मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा जबकि टॉस 30 मिनट पहले शाम 7 बजे होगा।

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच एशिया कप 2022 का सुपर-4 मैच का लाइव टेलीकास्ट किस चैनल पर होगा?

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच एशिया कप 2022 का सुपर-4 मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर होगा।

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच एशिया कप 2022 का सुपर-4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

भारत और पाकिस्तान(IND vs PAK) के बीच एशिया कप 2022 के सुपर-4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी+हॉटस्टार पर होगी। इस मैच की लाइव अपडेट्स आप www.cricketcountry.com/hi पर भी पढ़ सकते हैं।