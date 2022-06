दीपक हुड्डा के शानदार शतक से भारत ने दूसरे T20I मैच में 4 रनों से हराते हुए 2 मैचों की सीरीज में आयरलैंड का 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 227 रन बनाये। इसके जवाब में आयरलैंड की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 221 रन ही बना सकी। आयरलैंड की ओर से कप्तान एंडी बॉलबर्नी ने 60 रनों की पारी खेली।

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से दीपक हुड्डा ने शानदार आगाज किया और 57 गेंद में 104 रनों की पारी खेली। इस तरह वह T20I में शतक जड़ने वाले चौथे भारतीय बन गए। संजू सैमसन ने उनका बखूबी साथ निभाते हुए 42 गेंद में नौ चौकों और चार छक्कों के साथ 77 रन की पारी खेली।

What a thriller we’ve witnessed ?#TeamIndia win the 2nd #IREvIND by 4 runs and seal the 2-match series 2️⃣-0️⃣ ??

