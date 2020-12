India vs Austalia, 3rd ODI, Predicted XI: दोनों टीमों का कैसा रहेगा प्‍लेइंग-XI, जानें मौसम का हाल और Pitc

Trending Sports News Today: भारतीय टीम को बुधवार सुबह ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia, 3rd ODI, Predicted-XI, Weather Report) तीसरे और अंतिम मुकाबले में मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया के सामने मैदान में उतरना है. लगातार सात अंतरराष्‍ट्रीय मैच हार चुकी विराट कोहली की टीम के सामने ना सिर्फ ये मैच जीतने की चुनौती होगी बल्कि उनपर भारतीय टीम को टी20 सीरीज से पहले लय में लाने का दबाव भी होगा.

भारत के लिए अबतक स्‍टीव स्मिथ (Steve Smith) सबसे बड़ा सिरदर्द बनकर उभरे हैं. स्मिथ ने पहले दोनों ही मैचों में शतक जड़कर दोनों टीमों के बीच बड़ा अंतर पैदा किया. ऐसे में स्मिथ को जल्‍द आउट करने के साथ-साथ विराट कोहली (Virat Kohli) चाहेंगे कि वो किसी तरह राह भटक चुके टीम की गेंदबाजी (Indian Bowling Attack) को भी पटरी पर लाएं.

India vs Austalia, 3rd ODI Predicted XI, Weather Report, Pitch Report of Canberra ODI to be played at Manuka Oval

विराट कोहली ने सिडनी में खेले गए दूसरे वनडे में छठे गेंदबाज के रूप में मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) से भी गेंदबाजी कराई थी जिसके लिए उन्‍हें काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी. टीम मैनेजमेंट को मैच में छठे गेंदबाज की पहेली को भी सुलझाना होगा.

भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन (India Predicted XI)

शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या रवींद्र जडेजा, टी नटराजन, कुलदीप यादव, मोहम्‍मद शमी, जसप्रीत बुमराह.

ऑस्‍ट्रेलिया का संभावित प्‍लेइंग इलेवन (Australia Predicted XI)

एरोन फिंच, मार्नस लबुशाने, स्‍टीव स्मिथ, कैमरुन ग्रीन/ मैथ्‍यू वेड, मोइसिस हैनरिक, ग्‍लेन मैक्‍सवेल, एलेक्‍स कैरी, सीन एबोट, मिशेल स्‍टार्क, जोश हेजलवुड, एडम जम्‍पा.

मौसम का हाल (Weather Report)

ऑस्‍ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में दो दिसंबर को मौसम एक दम साफ रहेगा. तापमान के 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. मैच कराने के लिए कैनबरा का तापमान अनुकूल है.

पिच रिपोर्ट (Pitch Report)

कैनबरा के मनुका ओवल मैदान की विकेट आमतौर पर बल्‍लबाजी के लिए अच्‍छी मानी जाती है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों के साथ स्पिनर्स के लिए भी कुछ स्‍कोप नजर आता है. हालांकि जल्‍द विकेट नहीं मिल पाने पर गेंदबाजों को यहां भी विकेट निकालने में दिक्‍कत हो सकती है.