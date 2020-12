IND vs AUS 1st T20 Live Streaming Online: जानें कब और कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 की लाइव स्ट्री

India vs Australia 1st T20 in Manuka Oval, Canberra live starts at 1.40 pm IST: विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुआई वाली भारतीय क्रिकेट टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज हारने के बाद अब मेजबान ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचों की टी20 सीरीज में भिड़ने को तैयार है। भारत ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 13 रन से हराकर सीरीज का अंत जीत से किया था.

टी20 सीरीज में भारत की ओर से पेसर दीपक चाहर और मनीष पांडे जैसे बल्लेबाज प्लेइंग इलेवन में खेलते हुए नजर आ सकते हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया को विस्फोटक ओपनर डेविड वॉर्नर (David Warner) की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी. पेसर मिचेल स्टार्क और ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) का भी खेलना संदिग्ध है.

IND vs AUS, India tour of Australia, 2020-21 1st ODI Live when and where to watch live telecast, live streaming, online Coverage

Here’s all you need to know about India vs Australia, 1st T20

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच कब खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच शुक्रवार (04 दिसंबर 2020) को खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 कहां खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मनुका ओवल (कैनबरा) में खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 कितने बजे खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 भारतीय समयानुसार दोपहर 1 : 40 बजे से खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के पहले टी20 मैच में कितने बजे टॉस होगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के पहले टी20 मैच में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 1 :10 बजे होगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के पहले टी20 मैच की Live Telecast कहां देख सकते हैं?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के पहले टी20 मैच का लाइव प्रसारण Sony Six, Sony TEN 1, और Sony TEN 3 पर देखा जा सकेगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के पहले टी20 मैच की live streaming आप Sony Liv पर देख सकते हैं.