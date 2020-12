IND vs AUS: प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुआ टीम इंडिया का ये तेज गेंदबाज, स्वदेश लौटा

Ishan Porel Ruled out of the Australia tour: भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए युवा पेसर इशान पोरेल (Ishan Porel) , कार्तिक त्यागी और टी नटराजन (T Natrajan) को बतौर नेट गेंदबाज अपने साथ जोड़ा था. नेट सेशन में मांसपेशियों में खिंचाव के कारण इशान ऑस्ट्रेलिया से स्वदेश लौट आए हैं.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, ‘इशान पोरेल की पैर की मांसपेशियों में चोट है और वह पिछले कुछ दिनों से भारत में ही है. यह पैर की मांसपेशियों की चोट है लेकिन इसके स्तर का पता राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में आकलन के लिए जाने पर ही चलेगा.’

टी नटराजन को पहले ही मुख्य टीम में शामिल कर लिया गया है और ऐसे में पूरी तरह से नेट गेंदबाज के रूप में भारतीय टीम के साथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी बचे हैं.

आईपीएल 2020 में किंग्स इलेवन पंजाब टीम के हिस्सा थे पोरेल

शुरुआत में पोरेल, त्यागी, नटराजन के साथ कमलेश नागरकोटी को नेट गेंदबाज के रूप में टीम के साथ जोड़ा गया था. नागरकोटी हालांकि टीम के ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले ही हट गए थे क्योंकि चोटिल होने के डर के कारण उनके गेंदबाजी के बोझ के प्रबंधन की जरूरत थी.

आईपीएल 2020 में किंग्स इलेवन पंजाब का हिस्सा रहे पोरेल को मैच खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन रणजी ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी के अलावा पिछले सत्र में न्यूजीलैंड के ए दौरे पर अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें चार नेट गेंदबाजों में से एक के रूप में चुना गया.

इससे पहले 2018 में अंडर-19 विश्व कप के बाद चोटिल होने के कारण पोरेल ने लंबा ब्रेक लिया था लेकिन पिछले घरेलू सत्र में अच्छी वापसी की.

सूत्र ने कहा, ‘अगर यह ग्रेड एक की चोट है तो पूरी आशंका है कि पोरेल मुश्ताक अली ट्रॉफी में नहीं खेल पाएगा जो बंगाल के लिए अच्छी खबर नहीं है. हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि बेंगलुरू में उनका रिहैबिलिटेशन कैसे चलता है. उम्मीद करते हैं कि वह लंबे समय तक बाहर नहीं रहेगा.’

(इनपुट-भाषा)