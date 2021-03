India vs England, 3rd ODI: भारत-इंग्लैंड के बीच पुणे में तीन मुकाबलों की सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है.

भारतीय टीम में एक बदलाव किया गया है. कुलदीप यादव के स्थान पर टी नटराजन को मौका दिया गया है. वहीं टॉम कर्रन के स्थान पर मार्क वुड को इंग्लैंड ने जगह दी है.

यहां देखें टॉस-

England have won the toss & elected to bowl against #TeamIndia in the third @Paytm #INDvENG ODI.

बता दें कि भारत ने पहला वनडे 66 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन इंग्लैंड ने शुक्रवार को दूसरे वनडे में जोरदार वापसी की और छह विकेट से मैच जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली.

Team News:

1⃣ change for #TeamIndia as @Natarajan_91 picked in the team

1⃣ change for England as Mark Wood named in the team@Paytm #INDvENG

