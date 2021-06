भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथम्पटन के द रोज बाउल में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final) के फाइनल मुकाबले का पहले दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया और टॉस हुए बिना ही स्टंप्स की घोषण कर दी गई। हालांकि शनिवार सुबह भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने फैंस को राहत की खबर दी है।

कार्तिक ने अपने ट्विटर अकाउंट से साउथम्पटन स्टेडियम की तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें साफ दिख रहा है कि मौसम आज सुबह से पूरी तरह खुला हुआ है और आसमान में सूरज चमक रहा है। यानि कि दूसरे दिन खेल समय पर शुरू हो सकेगा।

Waking up to the sun #WTCFinal pic.twitter.com/ksizgYYwbB

— DK (@DineshKarthik) June 19, 2021