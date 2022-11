भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया पहला पहला टी-20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया. वेलिंगटन में शुक्रवार को लगातार बारिश होती रही, जिसकी वजह से मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया. तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मैच अब रविवार 20 नवंबर को माउंट मॉन्गनुई में खेला जाएगा.

शुक्रवार को मैच शुरू होने से पहले ही बारिश तेज हो गई. बीच में बारिश बंद हुई, हालांकि आसमान में काले बादल छाए रहे. मैदान का ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होने की वजह से मैच शुरू होने की संभावना थी, मगर कुछ देर बाद फिर से तेज बारिश शुरू हो गई. भारतीय समयानुसार दोपहर 1.21 बजे मैच को रद्द करने की घोषणा की गई.

Heavy rain still lingering around @skystadium. Our ANZ Flag Bearers still finding time for some ? and ✍️ #NZvIND #CricketNation pic.twitter.com/HbOUXGeUpZ

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 18, 2022