India vs NewZealand 2nd T20: सूर्य कुमार यादव का तूफानी शतक, भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हराया

सूर्य कुमार यादव के तूफानी शतक से भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी-20 मैच में 65 रन से हरा दिया. भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य रखा था, न्यूजीलैंड की टीम 126 रन पर ढेर हो गई. सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. पारी की शुरूआत करने उतरे ऋषभ पंत (06 रन) ने एक बार फिर निराश किया, मगर इसके बाद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. ईशान किशन ने 31 गेंद में 36 रन की पारी खेली. इसके अलावा सूर्य कुमार यादव को छोड़कर मध्यक्रम में कोई और बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. सूर्य कुमार यादव ने अकेले मोर्चा संभाला और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टी-20 इंटरनेशनल में अपना दूसरा शतक जड़ दिया. सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंद में 111 रन की पारी खेली. अपनी पारी में सूर्य कुमार यादव ने 11 चौके और सात छक्के लगाए. 20वें ओवर में न्यूजीलैंड के गेंदबाज टिम साउदी ने हार्दिक पांड्या, दीपक हूडा और वाशिंगटन सुंदर को लगातार तीन गेंद पर आउट कर टी-20 में अपना दूसरा हैट्रिक लिया. भारतीय टीम ने 20 ओवर में छह विकेट पर 191 रन बनाए.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने पहले ओवर में फिन एलन (00 रन) का विकेट गंवा दिया. इसके अलावा डेवोन कोनवे और केन विलियमसन ने 56 रन की साझेदारी की. कोनवे (25 रन) के आउट होने के बाद दूसरे छोर से लगातार अंतराल पर विकेट गिरता रहा. ग्लेन फिलिप्स (12 रन), डेरेल मिशेल (10 रन), जिमी नीशम (00 रन), मिशेल सेंटनर (02 रन) फ्लॉप रहे. केन विलियमसन ने अर्धशतक जड़ा और 52 गेंद में 61 रन की पारी खेलकर आउट हुए. ईश सोढ़ी (01 रन), टिम साउदी (00 रन) और एडम मिलने (06 रन) का विकेट दीपक हूडा ने एक ही ओवर में हासिल किया. न्यूजीलैंड की टीम 126 रन पर ढेर हो गई.

टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है, जबकि इस टीम में शुभमन गिल, उमरान मलिक जैसे युवा खिलाड़ी भी हैं.टी-20 सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था.

India tour of New Zealand, IND vs NZ 2nd T20, Live मैच डिटेल्स:

तारीख- 20 नवंबर, 2022

समय- 12 बजे (भारतीय समयानुसार)

वेन्यू- बे ओवल, माउंट मॉन्गनुई

कहां देखें- DD स्पोर्ट्स

लाइव स्ट्रीमिंग- एमेजॉन प्राइम एप

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:-

न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11:

फिन एलेन, डेवोन कॉनवे (w),केन विलियमसन (c),ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउथी, एडम मिल्ने, लॉकी फर्ग्यूसन

भारत की प्लेइंग-11:

इशान किशन, ऋषभ पंत (w), सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या (C), वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल