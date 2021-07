India vs Sri Lanka 3rd T20I: Sandeep Warrier का डेब्यू, टॉस जीतकर भारत का बैटिंग का फैसला, देखें भारत-श्री

श्रीलंका दौरे पर गई टीम इंडिया (India vs Sri Lanka) आज इस दौरे का तीसरा टी20 मैच खेल रही है. यह इस दौरे भारतीय टीम का आखिरी मैच भी है. इस मैच में आज केरल के युवा तेज गेंदबाज संदीप वॉरियर (Sandeep Warrier) को डेब्यू का मौका मिला है. इस मैच में भारत ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. वैसे बुधवार को भी टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की थी लेकिन उसे याहं 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. 3 मैचों की यह टी20 सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. यह इस सीरीज का निर्णायक मैच है और आज जीतने वाली टीम इस सीरीज पर भी अपना कब्जा जमाएगी.

संदीप वॉरियर (Sandeep Warrier) की अगर बात करें तो इस दौरे पर वह बतौर नेट गेंदबाज आए थे. लेकिन मंगलवार को जब क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) कोरोना वायरस से पॉजिटिव हुए तो उनके समेत कुल 9 खिलाड़ियों को क्वॉरंटीन में जाना पड़ा. इसके बाद भारत ने अपने नेट गेंदबाजों को टीम इंडिया में शामिल कर लिया. संदीप वॉरियर (Sandeep Warrier) को किस्मत का धनी ही कहा जाएगा कि टीम में पहली बार शामिल होने के बाद उन्हें अगले ही दिन प्लेइंग XI में खेलने का मौका मिल गया.

https://twitter.com/BCCI/status/1420746960353382411?s=20

भारतीय टीम के पास इस दौरे के लिए चुने गए खिलाड़ियों में से दूसरे टी20 मैच के लिए 11 खिलाड़ी ही बचे थे. ऐसे में कप्तान शिखर धवन (Shikhar Dhawan) और कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने अपने 11 खिलाड़ियों को ही प्लेइंग XI में खेलने का मौका दिया. लेकिन मैच के अंतिम क्षणों में जब श्रीलंकाई पारी का 19वां ओवर प्रगति पर था, तब तेज गेंदबाज नवदीप सैनी (Navdeep Saini) चोटिल हो गए. एक गेंद को कैच लपकने के प्रयास में वह जमीन पर गिरे, जिससे उनके कंधे में खिंचाव आ गया और वह तीसरे टी20 मैच से बाहर हो गए.

https://twitter.com/BCCI/status/1420748616063361030?s=20

ऐसे में संदीप वॉरियर को यहां अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज करने का मौका मिला है. 30 वर्षीय संदीप केरल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और वह आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का हिस्सा हैं. दाएं हाथ के मीडियम तेज गेंदबाज संदीप ने अभी तक 57 प्रथम श्रेणी, 55 लिस्ट ए और 54 टी20 मैच खेले हैं. इन तीनों फॉर्मेट में उनके नाम क्रमश: 186, 66 और 53 विकेट हैं.

देखें भारत और श्रीलंका का प्लेइंग XI:-

India vs Sri Lanka 3rd T20I Playing XI of Both Teams

(भारत प्लेइंग XI): शिखर धवन (C), रुतुराज गायकवाड़, देवदत्त पडिक्कल, संजू सैमसन (WK), नीतीश राणा, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, राहुल चाहर, संदीप वॉरियर, चेतन सकारिया, वरुण चक्रवर्ती

श्रीलंका (प्लेइंग XI): अविष्का फर्नांडो, मिनोड भानुका (WK), सदीरा समरविक्रमा, पथुम निसानका, दासुन शनाका (C), धनंजया डी सिल्वा, वनिन्दु हसरंगा, रमेश मेंडिस, चमिका करुणारत्ने, अकिला धनंजय, दुष्मंथा चमीरा