15 साल के एक लड़के ने वह कर दिखाया तो युवराज सिंह, रवि शास्त्री, गैरी सोबर्स, हर्शल गिब्स और कायरन पोलार्ड ने किया है। यानी एक ओवर में छह छक्के। पडुंचेरि में चल रही टी10 टूर्नमेंट में कृष्णा पांडे ने एक ओवर में छह छक्के लगाए। यह मैच पैट्रियाट्स और रॉयल्स के बीच खेला जा रहा था।

रॉयल्स की टीम को जीत के लिए 158 रन चाहिए थे। मैच के छठे ओवर में पांडे ने हाथ खोले। उन्होंने नीतेश कुमार के ओवर में उन्होंने लगातार पांच छक्के लगाए। इसके बाद गेंदबाज ने वाइड गेंद फेंक दी। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर फिर छक्का लगा।

