नई दिल्ली : बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा का पवित्र त्योहार बीते दिन देश भर में पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर क्रिकेटर मोहम्मद शामी ने भी देशवासियों को दशहरा की बधाई दी। शमी का प्यारभरा शुभकामना संदेश कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी फैंस को रास नहीं आया, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

मोहम्मद शमी ने बुधवार (5 अक्टूबर) को ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘हैप्पी दशहरा। दशहरे के शुभ अवसर पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान राम आपके जीवन को ढेर सारी समृद्धि, सफलता और खुशियों से भर दें। आपको और आपके परिवार को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएँ।’

On the happy occasion of Dussehra, I pray that Lord Ram fills your life with lots of happiness, prosperity, and success. Happy Dussehra to you and your family. #mdshami11 #Dussehra pic.twitter.com/wsFk7M1Gj5

— Mohammad Shami (@MdShami11) October 5, 2022