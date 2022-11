पूर्व पीएम भी सुरक्षित नहीं..., भारतीय फैंस ने कहा एशिया कप के लिए नहीं जाएंगे पाकिस्तान

नई दिल्ली : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट टीम के कप्तान रहे इमरान खान को गुरुवार को गोली मार दी गई. इमरान के पैर में गोली लगी है. गोली मारने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. इमरान को गोली लगने के बाद फौरन अस्पताल ले जाया गया. हमलावर ने इमरान के मार्च के दौरान अंधाधुंध गोलियां चलाईं. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत और सात के घायल होने की खबर है.

गोली लगने के बाद इमरान को फौरन अस्पताल ले जाया गया. 1992 में विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रहे इमरान ने खेल के बाद राजनीति का रुख किया था. इमरान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नाम की पार्टी बनवाई. गुरुवार को वजीराबाद में वह अपनी पार्टी के समर्थकों के साथ एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे. अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वह राजधानी इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे हैं.

Even an ex-PM is not safe in #Pakistan . Yet they want to host the Asia Cup. ICC should not allow international matches to be held in Pakistan.#AsiaCup2023 #Cricket https://t.co/j4cr53OhUH — kannan g santhosh (@_kannan) November 3, 2022

Sorry, after incident of #ImranKhan In my opinion Indian cricket team should not to travel Pakistan for #AsiaCup2023 Whats your? — Aniket Anjan ???? (@AnjanAniket) November 3, 2022

And they want Asia Cup to be held in pakistan ? #AsiaCup2023 #T20WorldCup https://t.co/oDkrwFVRx0 — Rohit & Kohli FC (Pakistan??) (@Rohit45fanPak) November 3, 2022

इस हमले पर भारत में भी काफी प्रतिक्रिया हुई है. अगले साल पाकिस्तान को क्रिकेट पुरुष एशिया कप की मेजबानी मिली है. लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने घोषणा कर कहा था कि अगले साल का एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा और यह तटस्थ स्थल पर खेला जाएगा. हालांकि पाकिस्तान में इसका काफी विरोध हुआ था. लेकिन गुरुवार को इमरान पर हुए हमले के बाद एशिया कप फिर चर्चा में है. भारतीय फैंस का कहना है कि ऐसे में एशिया कप पाकिस्तान में कैसे हो सकता है जहां पूर्व प्रधानमंत्री तक सुरक्षित नहीं है.