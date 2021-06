इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल में एकमात्र टेस्ट मैच खेल रही भारतीय महिला टीम में अपने टेस्ट करियर का आगाज कर रहीं युवा बल्लेबाज शैफाली वर्मा (Shafali Verma) की तुलना भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) से होने लगी है. अपने पदार्पण टेस्ट में ही सहवाग जैसे दिग्गज खिलाड़ी तुलना होना शैफाली के लिए भी गर्व की बात होगी. टीम इंडिया के फील्डिंग कोच आर. श्रीधर ने यह तुलना की है.

17 वर्षीय इस युवा बल्लेबाज ने अपने डेब्यू टेस्ट की दोनों ही पारियों में 50 या इससे ज्यादा रन बनाने का कारनामा किया है. ऐसा करने वालीं वह भारत की पहली और दुनिया की चौथी महिला क्रिकेटर हैं. अपनी दूसरी पारी में वह नाबाद 55 रन बनाकर क्रीज पर हैं, जबकि पहली पारी (96) में वह अपने शतक से मात्र 4 रन दूर रहकर चूक गई थीं. श्रीधर ने कहा इस युवा महिला बल्लेबाज में वीरेंद्र सहवाग की झलक नजर आती है.

श्रीधर ने कहा कि केवल वही नहीं बल्कि पूरी भारतीय टीम को अभ्यास के बाद जब भी मौका मिलता है तो वह महिला टेस्ट मैच को देखती है और हरियाणा की इस किशोरी से प्रभावित है.

Day one of #WTCFinal2021 called off but enjoying watching Shafali Varma in the #INDWvsENGW Test. Delight to watch the fearlessness. pic.twitter.com/cvg0agstUO

— Virender Sehwag (@virendersehwag) June 18, 2021