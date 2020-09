ipl 2020 news today: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai SuperKings) के तेज गेंदबाज दीपक चाहर (Deepak Chahar) कोविड-19 (COVID-19) से उबर चुके हैं और उन्होंन मैदान में जल्द वापसी की उम्मीद जताई है. चाहर ने दुबई के होटल के कमरे से अपनी स्वास्थ्य स्थिति को साझा किया.

टीम ने सीएसके (CSK) के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से चाहर का वीडियो साझा किया जिसमें वह अभ्यास करते दिख रहे हैं . चाहर ने कहा, ‘आपकी शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं अच्छी तरह से ठीक हो गया हूं और उम्मीद है कि जल्द ही मैदान पर दिखूंगा. ’

Come what may, don’t miss leg day. Cherry on the rise! #WhistlePodu @deepak_chahar9 pic.twitter.com/dqxbRGQ01s

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 1, 2020