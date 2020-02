Indian Premier League (IPL) franchise Royal Challengers Bangalore‘s (RCB): इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 सीजन के लिए सभी फ्रेंचाइजी अपने स्तर पर जमकर तैयारी कर रही हैं. पिछले साल खिलाड़ियों की हुई नीलामी के बाद अब सभी फ्रेंचाइजी कैंप लगाने की तैयारी कर रही हैं. किसी टीम ने अपने कोच बदले तो किसी ने नया फील्डिंग कोच नियुक्त किया. वहीं अब इस कड़ी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने भी लोगो को लेकर बदलाव किया है.

यशस्वी जायसवाल को वर्ल्ड कप में मिली ‘मैन ऑफ द टूर्नामेंट’ ट्रॉफी टूटी, लेकिन अब…

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुवाई वाली आरसीबी ने आईपीएल के 29 मार्च से शुरू हो रहे नए सीजन से पहले शुक्रवार को अपना नया लोगो प्रदर्शित किया. आरसीबी ने कहा कि नए लोगो में शेर के प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है और यह टीम के भयमुक्त तथा उन्मुक्त रवैये को प्रतिबिंबित करता है.

THIS IS IT. The moment you’ve been waiting for. New Decade, New RCB, New Logo! #PlayBold pic.twitter.com/miROfcrpvo

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) February 14, 2020